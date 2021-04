Gli squalificati in Serie A, le decisioni del giudice sportivo: 8 assenti nel prossimo turno

Sono stati pubblicati gli squalificati del campionato di Serie A dopo la 33esima giornata. Sono arrivate interessanti indicazioni per scudetto, Champions, Europa League e salvezza. Un altro mattoncino dell’Inter verso il titolo, la squadra di Antonio Conte ha vinto con il minimo sforzo contro il Verona. Prestazioni entusiasmanti di Atalanta, Lazio e Napoli che hanno avuto la meglio di Bologna, Milan e Torino. Un altro passo falso della Juventus che non è andata oltre il pareggio contro la Fiorentina. In chiave salvezza è sempre più in forma il Cagliari, mentre il Benevento di Filippo Inzaghi è a rischio. In 8 salteranno il prossimo turno.

Gli squalificati in Serie A

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’ A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 27 aprile 2021 ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MANDRAGORA Rolando (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SCHOUTEN Jerdy (Bologna): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ACERBI Francesco (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CECCHERINI Federico (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

MARIN Razvan Gabriel (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MUSSO Juan Agustin (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PANDEV Goran (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VERDI Simone (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

b) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI

€ 3.000,00

BENETTI Paolo (Sampdoria): per avere, al 48esimo del secondo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa ai componenti della panchina avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

c) OPERATORI SANITARI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

CISTARO Pietro (Genoa): per essere, al 41esimo del secondo tempo, in occasione della realizzazione di una rete della propria squadra, entrato sul terreno di giuoco nonché, per avere rivolto un’espressione ingiuriosa al Quarto Ufficiale che lo invitava a rientrare in panchina.