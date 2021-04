Gli squalificati in Serie A, le decisioni del giudice sportivo: De Paul salta la prossima partita, out in 5

Sono stati pubblicati gli squalificati del campionato di Serie A dopo la 31esima giornata, l’assenza più importante è quella di De Paul dell’Udinese. L’ultimo turno è stato veramente scoppiettante. Lo scontro per la Champions League tra Atalanta e Juventus è stato vinto dalla squadra di Gasperini, importante passo in avanti della Lazio che ha superato il Benevento. Ottimo pareggio per il Napoli contro la capolista Inter, stop pesante della Roma contro il Torino. Il Milan si conferma al secondo posto. In zona salvezza il Cagliari supera il Parma e torna in corsa per l’obiettivo, ok il Bologna contro lo Spezia. Si ferma la Fiorentina, vittoria in rimonta del Sassuolo.

Gli squalificati in Serie A, le decisioni del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell l A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 19 aprile 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DE PAUL Rodrigo Javier (Udinese): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

DIAWARA Amadou (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DEMME Diego (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MILENKOVIC Nikola (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

YOSHIDA Maya (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).