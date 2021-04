Gli squalificati in Serie A, le decisioni del giudice sportivo: una giornata a Ibrahimovic

Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo dopo la 30esima giornata del campionato di Serie A, l’attaccante del Milan Ibrahimovic è stato squalificato per una giornata. Sono arrivate tante indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Altro successo dell’Inter che si avvicina sempre di più alla vittoria dello scudetto, bene anche il Milan e la Juventus. Le prime della classe hanno vinto tutte, si sono confermate anche Napoli, Atalanta, Lazio e Roma. In zona salvezza il colpo più importante è stato quello dello Spezia che ha vinto in rimonta contro il Crotone.

Gli squalificati in Serie A, le decisioni del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 13 aprile 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

IBRAHIMOVIC Zlatan (Milan): per avere, al 15° del secondo tempo, proferito, con atteggiamento provocatorio, una critica irrispettosa al Direttore di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAICEDO COROZO Felipe Salvador (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CRISCITO Domenico (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GAGLIOLO Riccardo (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LOZANO BAHENA Hirving Rodrigo (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PELLEGRINI Lorenzo (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

ROMERO Cristian (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

TUIA Alessandro (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

b) ALLENATORI

NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MIHAJLOVIC Sinisa (Bologna); già diffidato (Quinta sanzione).