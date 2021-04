Gravina scrive a Draghi, Roma rischia di perdere l’Europeo

Si avvicina sempre di più l’inizio dell’Europeo, si preannuncia una competizione in grado di regalare grande spettacolo. L’Italia si candida ad essere un’assoluta protagonista, l’arrivo in panchina di Roberto Mancini ha permesso di cambiare marcia e la squadra è reduce da una serie di prestazioni importanti ma soprattutto di risultati positivi. L’Italia può contare su ottime individualità, ma anche su un’idea di gioco ben chiara. La Nazionale italiana è impegnata anche per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022 ed anche in questo caso il rendimento è stato entusiasmante.

Gravina scrive a Draghi

Entro pochi giorni l’Uefa dovrà decidere se confermare o meno Roma tra le città ospitanti al prossimo Europeo: dovrà essere garantita la possibilità di ospitare il pubblico per la partita di apertura. Il presidente Gravina ha deciso di scrivere una lettera al premier, Mario Draghi, viene chiesto “di adoperarsi affinché l’Uefa possa confermare l’assegnazione dell’evento inaugurale e delle successive gare previste nel nostro Paese”. Gravina evidenzia la data del 19 aprile “per assicurare” la presenza del 25% di pubblico allo stadio Olimpico come richiesto dall’Uefa, e si dice certo, pur nella “consapevolezza della fase critica” del Paese, che il premier “condivida con la Figc quanto sia importante per l’Italia che la Uefa confermi” la disputa della partita inaugurale e degli altri tre incontri previsti nella città Roma.