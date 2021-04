Guai per la Juventus, festino in casa McKennie: presenti altri due calciatori bianconeri, rischiano la denuncia

Non solo le difficoltà in campo, la Juventus deve fare i conti con problemi anche fuori dal rettangolo di gioco. Nel dettaglio nel mirino è finito un festino organizzato da McKennie, presenti anche Dybala e Arthur. La stagione dei bianconeri non è stata sicuramente positiva, in campionato il distacco dalla vetta occupata dall’Inter non permette di poter lottare per lo scudetto, in Champions League è stata deludente l’eliminazione agli ottavi di finale contro il Porto. La dirigenza ha comunque in mente di continuare con il nuovo progetto iniziato in avvio di stagione. L’intenzione è quella di confermare Pirlo ed inserire in rosa calciatori in grado di fare la differenza.

Il festino in casa Juventus

Nel frattempo tiene banco il caso McKennie. Il centrocampista ha organizzato un festino nel proprio appartamento con circa 10 invitati, tra questi anche i compagni di squadra della Juventus Arthur e Dybala. I carabinieri sono entrati nell’appartamento dopo un’ora di trattativa, i calciatori rischiano una multa dal club bianconero ma soprattutto una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Sono state violate le norme anti-Covid, inoltre nessuno dei presenti in casa voleva aprire il cancello. I presenti sono stati segnalati e come riporta l’Ansa oltre alle multe inflitte dalle forze dell’ordine potrebbero arrivare anche quella della Juventus. La dirigenza prenderà una decisione dopo aver ascoltato i calciatori.