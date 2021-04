I pronostici di Serie A, 30ª giornata: i consigli di CalcioWeb, il Milan rischia. Ok Inter, Juventus e Roma

Si torna in campo per la 30esima giornata del campionato di Serie A, la redazione di CalcioWeb pubblica come ogni settimana i pronostici di giornata. Il turno prende il via con lo scontro salvezza tra Spezia e Crotone, ultima spiaggia per i calabresi per rientrare in corsa. Trasferta insidiosa per il Milan contro il Parma, in serata si affrontano Udinese e Torino. Domenica il lunch match tra Inter e Cagliari con i nerazzurri che possono mettere un’altra seria ipoteca sulla vittoria dello scudetto. La Juventus cerca conferma contro il Genoa, gare insidiose di Napoli e Lazio contro Sampdoria e Verona. La Roma in casa contro il Bologna e l’Atalanta a Firenze. Lunedì il posticipo Benevento-Sassuolo.

I pronostici di Serie A, 30ª giornata

PARMA-MILAN X2 – Non è una partita facile per i rossoneri contro una squadra alla disperata ricerca di punti per la salvezza. La compagine di Pioli non sta attraversando un momento positivo.

INTER-CAGLIARI 1 – I nerazzurri sono reduci da 10 vittorie consecutive e hanno intenzione di mettere un’altra ipoteca sulla vittoria dello scudetto.

JUVENTUS-GENOA 1 – La squadra di Andrea Pirlo è tornata al successo contro il Napoli, l’obiettivo è concludere la stagione al secondo posto.

SAMPDORIA-NAPOLI GOAL – Si preannuncia una partita scoppiettante tra due squadre che hanno ancora da chiedere al campionato.

VERONA-LAZIO OVER – Si affrontano due squadre che non rinunciano a giocare, in particolar modo i biancocelesti possono togliersi ancora tante soddisfazioni in campionato.

ROMA-BOLOGNA 1 – Il successo in Europa League contro l’Ajax ha riportato grande fiducia in casa Roma. Adesso la compagine di Fonseca dovrà recuperare posizioni nel campionato di Serie A per avvicinarsi alla zona Champions League.

FIORENTINA-ATALANTA OVER – L’11 di Gasperini è in grandissima forma e soprattutto in trasferta è devastante grazie alla qualità degli attaccanti. I viola hanno bisogno di punti salvezza.

LE ALTRE PARTITE: