I pronostici di Serie A, 32ª giornata: sfide da sogno per la zona Champions League, i consigli di CalcioWeb

La Serie A è pronta a tornare in campo per un turno infrasettimanale che si preannuncia scoppiettante, si gioca la 32esima giornata. Nel primo match il Verona contro la Fiorentina, poi si entra nel vivo. Il Milan ha intenzione di confermarsi, i rossoneri in campo contro il Sassuolo. La Juventus ha l’obiettivo di riscattare la sconfitta contro l’Atalanta, i bianconeri in campo contro il Parma. L’Inter può mettere un altro mattoncino verso lo scudetto in trasferta contro lo Spezia, poi sfide interessanti per la salvezza: Bologna-Torino, Crotone-Sampdoria, Udinese-Cagliari e Genoa-Parma. Giovedì gare bellissime: Roma-Atalanta e Napoli-Lazio.

I pronostici di Serie A, 32ª giornata

MILAN-SASSUOLO OVER – Non è una partita facile per il Diavolo contro una compagine che gioca un ottimo calcio. Si preannuncia una partita ricca di gol.

GENOA-BENEVENTO GOAL – E’ una sfida fondamentale per la lotta salvezza. Sarà una gara a viso aperto con gli attaccanti in grado di fare la differenza.

JUVENTUS-PARMA 1 + OVER – Un solo risultato a disposizione per la squadra di Andrea Pirlo. I bianconeri non possono permettersi un nuovo passo falso e il Parma non sembra in grado di tornare a casa con un risultato positivo.

SPEZIA-INTER 2 – Dopo il pareggio contro il Napoli l’obiettivo dei nerazzurri è quello di tornare al successo. La squadra di Italiano è in lotta per la salvezza e la partita è proibitiva.

ROMA-ATALANTA OVER – I giallorossi pensano ormai all’Europa League, l’11 di Gasperini vola sulle ali dell’entusiasmo e regala sempre grande spettacolo.

NAPOLI-LAZIO GOAL – E’ il big match della 32esima giornata del campionato di Serie A. Si tratta di un vero e proprio scontro per la qualificazione in Champions League. I biancocelesti sono reduci da una serie di vittorie consecutive, gli azzurri hanno dimostrato di essere una squadra forte.

