I pronostici di Serie A, 33ª giornata: i consigli di CalcioWeb, insidie per la Juventus e Napoli. Ok l’Inter

Dopo il turno infrasettimanale si torna subito in campo per il campionato di Serie A, si gioca la 33esima giornata del massimo torneo italiano: la redazione di CalcioWeb ha pubblicato tutti i pronostici. Il turno si apre con fondamentali scontri per la salvezza, nel primo match di fronte Genoa e Spezia in una gara che può decidere tanto per le due squadre. Il Parma non può sbagliare in casa contro il Crotone, promette spettacolo il match tra Sassuolo e Sampdoria. Nel lunch match di domenica di fronte Benevento e Udinese, la squadra di Pippo Inzaghi è in difficoltà. Trasferta insidiosa della Juventus contro la Fiorentina, l’Inter in casa contro il Verona ha l’obiettivo di tornare al successo. La Roma in trasferta contro il Cagliari, può approfittarne l’Atalanta con il Bologna. Lunedì da brividi con Torino-Napoli e Lazio-Milan.

I pronostici di Serie A, 33ª giornata

FIORENTINA-JUVENTUS X2 – I bianconeri hanno ritrovato fiducia dopo il successo contro il Parma e non possono permettersi più passi falsi per garantirsi la qualificazione alla prossima Champions League. I viola sono alla ricerca di punti per la salvezza, si tratta di una partita sempre molto sentita. I bianconeri dovrebbero tornare a casa con un risultato positivo.

INTER-VERONA 1 – La vittoria manca da due partite, troppo per una squadra così forte come quella nerazzurra. Conte ha intenzione di mettere un altro mattoncino verso lo scudetto e non ammette cali di concentrazione.

CAGLIARI-ROMA GOAL – E’ una partita aperta a qualsiasi risultato. I sardi sono rientrati nettamente in corsa per la salvezza, i giallorossi sono in ritardo per la qualificazione in Champions League. Si preannuncia una sfida scoppiettante.

TORINO-NAPOLI X2 – La compagine di Gennaro Gattuso è lanciatissima e la prestazione contro la Lazio è stata entusiasmante. I granata hanno bisogno di punti salvezza ma sono inferiori dal punto di vista tecnico.

LAZIO-MILAN GOAL – E’ la sfida decisiva per la corsa Champions League. Sono reduci da sconfitte pesanti per la classifica, l’intenzione è quella di riscattarsi.

LE ALTRE PARTITE