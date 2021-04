I risultati di Serie A, 29ª giornata: è bagarre per la Champions, indicazioni anche in chiave salvezza. La classifica

Tante emozioni nella 29esima giornata del campionato di Serie A, il torneo entra sempre più nel vivo per gli obiettivi di scudetto, Champions, Europa League e salvezza. Nella prima sfida solo un pareggio per il Milan contro la Sampdoria, i rossoneri si sono salvati nel finale con Hauge. Continua la marcia dell’Atalanta che ha avuto la meglio dell’Udinese, il solito trascinatore è stato Muriel. Lazio e Napoli vincono con più di qualche rischio contro Spezia e Crotone, solo un pareggio per la Roma contro il Sassuolo. In chiave salvezza pareggi in Genoa-Fiorentina e Benevento-Parma, colpo del Verona contro il Cagliari.

Risultati Serie A 29ª giornata:



Ore 12:30

Milan- Sampdoria 1-1 (57′ Quagliarella, 87′ Hauge) (LE PAGELLE)



Ore 15:00

Atalanta-Udinese 3-2 (19′, 43′ Muriel, 45′ Pereyra, 61′ Zapata, 71′ Stryger Larsen)

Benevento-Parma 2-2 (23′ Glik, 55′ Kurtic, 67′ Ionita, 88′ Man)

Cagliari-Verona 0-2 (54′ Barak, 90’+9 Lasagna)

Genoa-Fiorentina 1-1 (13′ Destro, 23′ Vlahovic)

Lazio-Spezia 2-1 (56′ Lazzari, 73′ Verde, 89′ rig. Caicedo)

Napoli-Crotone 4-3 (19′ Insigne, 22′ Osimhen, 25′ 48′ Simy, 34′ Mertens, 59′ Messias, 72′ Di Lorenzo) (LE PAGELLE)

Sassuolo-Roma 2-2 (26′ rig. Pellegrini, 57′ Traore, 69′ Bruno Peres, 86′ Raspadori) (LE PAGELLE)

Ore 18:00

Torino-Juventus

Ore 20:45

Bologna-Inter

Classifica Serie A