I risultati di Serie A, 32ª giornata: si riapre tutto in zona salvezza, la corsa Champions è bellissima. La classifica

La 32ª giornata del campionato di Serie A ha fornito importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica, il massimo campionato italiano è entrato ormai nella fase decisiva. Nel primo match colpo salvezza della Fiorentina, i viola hanno vinto sul campo del Verona. Nel match delle 18.30 colpo a sorpresa del Sassuolo contro il Milan, la qualificazione in Champions League è a rischio per i rossoneri. Solo un pareggio per l’Inter contro lo Spezia, vittoria in rimonta della Juventus che ha avuto la meglio del Parma. Successo in trasferta della Sampdoria con il Crotone e del Cagliari contro l’Udinese. Gol e spettacolo tra Genoa e Benevento (2-2), pareggio anche tra Bologna e Torino. Tutti i risultati e la classifica.

Risultati Serie A 32ª giornata:

MARTEDI’ 20 APRILE

Ore 20:45

Verona-Fiorentina 1-2 (45’+2 Vlahovic, 65′ Caceres, Salcedo 72′) (LE PAGELLE)

MERCOLEDI’ 21 APRILE

Ore 18:30

Milan-Sassuolo 1-2 (30′ Calhanoglu, 76′ e 83′ Raspadori) (LE PAGELLE)

Ore 20:45

Bologna-Torino 1-1 (25′ Barrow, 58′ Mandragora)

Crotone-Sampdoria 0-1 (53′ Quagliarella)

Genoa-Benevento 2-2 (5′ Viola, 11′ Pandev, 15′ Lapadula, 21′ Pandev)

Juventus-Parma 3-1 (25′ Brugman, 43′ Alex Sandro, 47′ Alex Sandro, 68′ De Ligt) (LE PAGELLE)

Spezia-Inter 1-1 (12′ Farias, 39′ Perisic) (LE PAGELLE)

Udinese-Cagliari 0-1 (55′ Joao Pedro)

GIOVEDI’ 22 APRILE

Ore 18:30

Roma-Atalanta

Ore 20:45

Napoli-Lazio

Classifica Serie A