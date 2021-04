I risultati di Serie B, 33ª giornata: la Salernitana in corsa per il secondo posto, tonfo casalingo del Lecce

Si è giocata la 33ª giornata del campionato di Serie B, la stagione entra sempre più nel vivo e arrivano nuove importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. In particolar modo è sempre più avvincente la corsa alla promozione diretta e alla qualificazione ai playoff. Colpo grosso dell’Empoli che si avvicina sempre di più alla promozione, niente da fare per la Reggiana. Continua la stagione deludente del Monza, ko contro l’Ascoli. Il Pescara ferma la corsa playoff del Brescia, 1-1 il risultato finale. Bene la Cremonese contro il Pordenone, la Salernitana domina l’Entella e torna in corsa per il secondo posto. Colpaccio della Spal contro il Lecce.

I risultati di Serie B, 33ª giornata

REGGIANA-EMPOLI 0-1

ASCOLI-MONZA 1-0

BRESCIA-PESCARA 1-1

CREMONESE-PORDENONE 2-1

ENTELLA-SALERNITANA 0-3

LECCE-SPAL 1-2

LA CLASSIFICA