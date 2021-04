I tifosi della Fiorentina caricano la squadra: striscione contro la Juventus [VIDEO]

Si avvicina sempre di più il sentitissimo match della 33esima giornata del campionato di Serie A, si affrontato Fiorentina e Juventus in una sfida che non ha bisogno di presentazioni. Le due squadre non possono permettersi un passo falso, i viola sono alla ricerca di punti per la salvezza mentre la squadra di Pirlo deve raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League.

La vigilia della partita è stata caldissima, i tifosi della Fiorentina hanno chiesto a gran voce una reazione e la vittoria. E’ stato esposto uno striscione: “Un nemico da abbattere, una salvezza da raggiungere. Lottate da leoni o levatevi dai cogl…”. Poi alcuni cori: “Fuori le palle, se andiamo in B vi facciamo un culo cosi”, “bisogna correre per vincere”. Poi è stato fatto un discorso alla squadra: “Giocate e aiutatevi da squadra, onorate la maglia, adesso lottate, poi a fine anno prendete le decisioni che volete. Dietro di voi c’è Firenze, una città e un popolo intero”.