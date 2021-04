Ibrahimovic diventa attore: dopo Sanremo arriva… Asterix e Obelix

Zlatan Ibrahimovic è sempre più protagonista dentro e fuori dal campo, dopo la partecipazione all’edizione di Sanremo è arrivata anche la chiamata per il ruolo di… attore nel film Asterix e Obelix. La stagione dello svedese è stata ricca di soddisfazioni dal punto di vista personale, un pò meno di squadra con il Milan che ha abbandonato le chance di vincere lo scudetto e in Europa League è stato eliminato dal Manchester United. Nel complesso il rendimento può comunque essere considerato più che positivo, l’intenzione è quella di alzare l’asticella nella prossima stagione con la probabile qualificazione in Champions League.

Ibrahimovic nel ruolo di attore

Zlatan Ibrahimovic è stato una rivelazione anche fuori dal campo, in particolar modo si è messo in mostra in un ruolo inedito a Sanremo. Adesso si prepara per un nuovo compito, con l’obiettivo di iniziare una carriera anche fuori dal campo. Il calciatore svedese reciterà nel prossimo film di Asterix e Obelix ed interpreterà il ruolo di Antivirus. L’annuncio è arrivato dallo stesso Ibrahimovic con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Nel cast presenti anche Guillaume Canet e Gilles Lellouche nei panni di Asterix e Obelix, Marion Cotillard in quelli di Cleopatra e Vincent Cassel in quelli di Giulio Cesare.