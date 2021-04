Ibrahimovic e la società di scommesse: cosa rischia l’attaccante del Milan

Non è un buon periodo per Zlatan Ibrahimovic: l’attaccante è fermo a causa di un infortunio ed il Milan rischia di non qualificarsi alla prossima edizione di Champions League. La stagione dello svedese è stata molto importante, il calciatore ha trascinato i rossoneri con gol e grandi prestazioni, poi è stato protagonista anche fuori dal campo soprattutto con la partecipazione a Sanremo. Ibra proverà a tornare a disposizione già dalla partita contro il Benevento, il suo contributo sarà fondamentale nel finale di stagione con l’obiettivo di chiudere il campionato nei primi quattro posti. E’ stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto, lo svedese sarà rossonero anche nella prossima stagione.

Cosa rischia Ibrahimovic?

E’ stata aperta un’indagine da parte della Uefa su Zlatan Ibrahimovic per la sua partecipazione nella compagnia di scommesse Bethard.com. Ma cosa rischia il calciatore del Milan? L’attaccante ha violato l’articolo 12 che vieta agli atleti di partecipare direttamente o indirettamente ad attività di scommesse o di avere partecipazioni finanziarie nelle compagnie di betting, l’esclusione dalle competizioni internazionali sembra al momento da escludere. La pena più severa è quella di una lunga squalifica, ma il provvedimento più probabile è quello di una multa. L’intenzione è quella di chiudere al più presto la vicenda con la cessione della quota di Ibrahimovic della compagnia che ha sede a Malta, si tratta del 10% del capitale di Bethard.