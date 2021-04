Icardi come Totti: il cucchiaio su rigore nel match Metz-Psg [VIDEO]

Il Psg è piena in corsa per la vittoria della Ligue 1, in attesa di Lione-Lilla è tornato in vetta alla classifica. Un grande protagonista delle ultime partite è stato Mauro Icardi, l’ex Inter ha messo a segno un gol su rigore con il cucchiaio.

Il Psg passa in vantaggio con un gol di Mbappé, reazione del Metz che trova il pareggio con Centonze. Ancora Mbappè porta in vantaggio il Psg, all’89’ è Icardi a chiudere definitivamente i conti. L’argentino si conferma un ottimo calciatore anche dal punto di vista tecnico: l’attaccante ha chiuso i conti con un bellissimo cucchiaio su calcio di rigore, una giocata ‘alla Totti’. In basso il VIDEO.