Il direttore sanitario dello Spallanzani: “De Rossi ricoverato per polmonite, siamo ottimisti”

Arrivano conferme sulle condizioni di salute di Daniele De Rossi, l’ex centrocampista della Roma è ricoverato in ospedale a causa del Covid-19. E’ scoppiato un focolaio in Nazionale, sono stati colpiti tanti calciatori più qualche assistente e tra questi c’è anche De Rossi. Le condizioni del classe 1983 non sono preoccupanti come confermato dal direttore sanitario dello Spallanzani. Non sono mancate le polemiche sulle partite delle Nazionali, erano stati sconsigliati i continui viaggi proprio a causa del Coronavirus, si sono verificati alcuni casi positivi e che hanno colpito anche la Nazionale italiana, il caso più serio è stato proprio quello di Daniele De Rossi.

Le condizioni di De Rossi, parla il direttore sanitario dello Spallanzani

Le condizioni di De Rossi non sembrano preoccupanti, è quanto confermato anche da Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani, a Kiss Kiss Napoli. “L’ex calciatore della Roma è stato ricoverato a causa di una polmonite. Le sue condizioni sono attualmente buone e posso dire che siamo ottimisti”.