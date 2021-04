Il focolaio in Nazionale, i sospetti: “notti allegre di qualche dirigente FIGC”

L’Italia è stata protagonista di un ottimo rendimento nelle ultime partite, la squadra di Roberto Mancini è stata impegnata nelle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022: sono arrivate tre vittorie, la prima contro l’Irlanda, poi nella doppia trasferta contro Bulgaria e Lituania ed a tenere banco è stato il focolaio scoppiato nel gruppo azzurro. La squadra sarà chiamata da appuntamenti molto importanti, a partire dall’Europeo. L’Italia ha dimostrato di poter lottare per la vittoria finale, è una squadra ricca di talento e che ha ritrovato grande fiducia. Il merito è stato del Ct che ha risollevato l’ambiente dopo la debacle della mancata qualificazione al Mondiale del 2018.

Il focolaio in Nazionale

Al ritorno dalla doppia trasferta contro Bulgaria e Lituania è scoppiato un focolaio in Nazionale, sono risultati positivi al Coronavirus membri dello staff e calciatori. Il sito Dagospia ha lanciato accuse sul comportamento degli azzurri.

“Come nasce il focolaio azzurro? Cosa è successo nella doppia trasferta in Bulgaria e Lituania? Nel giro di una settimana una quindicina di uomini della Nazionale sono stati aggrediti dal virus. Non solo Bonucci, Verratti, Florenzi, Grifo, Sirigu, Cragno, Bernardeschi e Pessina, sono stati infettati diversi collaboratori del ct (tra cui De Rossi finito allo Spallanzani) e due dirigenti federali, i primi ad essere contagiati. Vista la rigorosa applicazione dei protocolli anti-Covid all’interno del gruppo squadra, i sospetti si sono appuntati sui comportamenti leggeri di qualche dirigente Figc. Magari tra Sofia e Vilnius un membro della spedizione azzurra ha approfittato di qualche ora di “libera uscita” per passare una notte allegra? Ah, saperlo…”.