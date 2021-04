Il gesto da campione di Mandzukic: rinuncia allo stipendio di marzo

Mario Mandzukic continua a confermarsi un grande campione, dentro e fuori dal campo: il croato ha deciso di rinunciare allo stipendio di marzo. Arrivato come un grande colpo di mercato ed in grado di essere decisivo per la corsa scudetto, l’ex Juventus ha deluso le attese: non è stato quasi mai decisivo, soprattutto a causa di qualche problema fisico di troppo. L’attaccante ha così deciso di rinunciare alla retribuzione del mese di marzo, non è stato a disposizione della squadra a causa di un infortunio. Il Milan ha deciso di devolvere lo stipendio in beneficenza alla Fondazione Milan.

Attraverso l’Ansa il presidente Paolo Scaroni ha evidenziato il gesto di Mandzukic: “Un gesto d’eccezione che dimostra l’etica e la professionalità”. Il croato potrebbe rientrare presto in campo, con l’obiettivo di tornare ad alti livelli e dimostrare tutte le sue qualità. Quelle umane non sono mai state in dubbio.