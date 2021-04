Il gol ‘alla Quagliarella’: pallonetto in Milan-Sampdoria [VIDEO]

Si sta giocando il primo match della 29esima giornata del campionato di Serie A, sono in campo Milan e Sampdoria che si stanno affrontando in una partita molto importante soprattutto per Stefano Pioli. Il primo tempo non regala tantissime emozioni, la sfida è equilibrata.

La gara si sblocca nel secondo tempo, errore di Theo Hernandez che perde un pallone sanguinoso, pallonetto di Quagliarella che sorprende Donnarumma. Passano pochi minuti e la Sampdoria rimane in 10, doppia ammonizione di Adrien Silva, follia del calciatore blucerchiato che era già ammonito. In basso il VIDEO.