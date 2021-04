Il gol di Brugman, il Parma gioca con coraggio contro la Juventus [VIDEO]

Il gol di Brugman su calcio di punizione ha aperto la partita del campionato di Serie A tra Juventus e Parma. Si sta giocando la 32esima giornata del campionato di Serie A, non è un buon momento per la squadra di Andrea Pirlo che rischia anche la qualificazione in Champions League.

La compagine di D’Aversa è in una posizione di classifica quasi drammatica, ma non ha intenzione di arrendersi. L’inizio di partita è infatti positivo, il Parma passa in vantaggio grazie ad una punizione di Brugman. La sfida Juventus-Parma ha già regolato emozioni e sorprese. In basso il VIDEO con il gol.