Il gol di Cristiano Ronaldo, Juventus subito in vantaggio contro il Napoli: che magia di Chiesa [VIDEO]

Il gol di Cristiano Ronaldo ha aperto il match di recupero del campionato di Serie A tra Juventus e Napoli, si tratta di un match fondamentale per la qualificazione in Champions League. Non è un buon momento per la squadra di Andrea Pirlo che è reduce da un punto un due partite contro Benevento e Torino, il tecnico dei bianconeri si gioca la panchina.

La sfida si sblocca dopo 13 minuti ed il marcatore è stato come al solito Cristiano Ronaldo su assist del solito Chiesa. Vantaggio preziosissimo per la Juventus che dovrà mantenere il risultato, Napoli all’assalto alla ricerca del pareggio. In basso il VIDEO.