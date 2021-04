Il gol di Farias in Spezia-Inter: un altro errore di Handanovic [VIDEO]

Non è un buon momento per Samir Handanovic, un altro errore per il portiere dell’Inter. Si sta giocando la 32esima giornata del campionato di Serie A, i nerazzurri in campo contro lo Spezia: sono in arrivo indicazioni per la zona scudetto e salvezza.

L’inizio di partita non è stato positivo per l’Inter, i nerazzurri sembrano aver sottovalutato il match. Il punteggio cambia dopo 12 minuti, tiro di Farias che non viene controllato dal portiere Handanovic. Si tratta di un altro errore per l’estremo difensore nerazzurro, protagonista in negativo anche nella partita contro il Napoli. In basso il VIDEO dell’errore di Handanovic.