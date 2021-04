Il gol di Insigne: capolavoro in Napoli-Lazio, la squadra di Gattuso da impazzire [VIDEO]

Insigne show nella partita del campionato di Serie A tra Napoli e Lazio. Si sta giocando il big match per la corsa alla Champions League, prestazione veramente super della squadra di Gennaro Gattuso. La sfida sembra già in archivio nel primo tempo, tra il 7′ ed il 12′ arrivano due gol con Insigne e Politano.

Nel secondo tempo il Napoli trova il tris, ancora una volta con Insigne. Magia dell’attaccante azzurro che con un tiro a giro supera Reina. Momento veramente entusiasmante per il calciatore di Gattuso che sta trascinando la squadra verso la qualificazione in Champions League. Si conferma ancora una volta uno dei migliori attaccanti in Serie A. In basso il VIDEO.