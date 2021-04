Il gol di Malinovskyi: che azione dell’Atalanta contro la Roma [VIDEO]

Un grandissimo gol di Malinovskyi ha permesso all’Atalanta di passare in vantaggio contro la Roma. Si sta giocando uno dei due posticipi della 32esima giornata del campionato di Serie A, il turno ha regalato tantissime emozioni. Si tratta di una partita molto importante per la zona Champions League, i giallorossi sembrano ormai concentrati sull’Europa League.

La compagine di Gasperini gioca a meraviglia e si conferma in un grandissimo periodo di forma. Il match si sblocca al 26′, ottima azione di Duvan Zapata, l’esterno Gosens si conferma un attaccante in più e serve un pallone perfetto a Malinovskyi che non sbaglia. Atalanta in vantaggio, in basso il VIDEO.

Malinovskyi’s 3️⃣rd ⚽️ in his last 5️⃣ Serie A games 🇮🇹🇺🇦

The opener v Roma!

Not everyday screamers 🙅‍♂️ sometimes, he can score CF type poacher finishes as well!

What form this guy is in! 🤩🔥pic.twitter.com/D9OPHMGdtw

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 22, 2021