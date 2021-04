Il gol di Ounas: il calciatore del Crotone manda in tilt il Parma [VIDEO]

Si sta giocando il match delle 18 valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A, un grandissimo protagonista è stato Ounas. Sono in campo Crotone e Parma, ormai due squadre destinate alla retrocessione: la stagione non è stata sicuramente positiva.

La gara è stata scoppiettante nel primo tempo. Vantaggio dei calabresi con un colpo di testa di Magallan, la squadra di D’Aversa trova il pareggio con Hernani. Poi sale in cattedra Ounas: il calciatore di proprietà del Napoli è prima protagonista di un’azione bellissima che ha permesso il gol di Simy, poi il tris con un’azione personale da capogiro. Poi il gol di Gervinho che riapre il match. In basso il VIDEO del terzo gol di Ounas.