Il Parma pensa alla panchina della prossima stagione, dalla Russia: contatti con Marko Nikolić

La stagione del Parma è stata ben al di sotto delle aspettative. L’avvio di campionato con Liverani è stato deludente, poi la dirigenza ha deciso per il ribaltone e la panchina è stata affidata nuovamente a D’Aversa. Il miglioramento è stato minimo e la situazione di classifica è drammatica, le possibilità di evitare la retrocessione sono al momento basse. Il Parma ha conquistato appena 20 punti in 32 partite, una media da retrocessione diretta e con ampio margine. Le vittorie conquistate sono state appena tre, 11 i pareggi e 18 le sconfitte. La squadra ha perso tantissimi punti nei minuti finali, in particolar modo le ultime partite hanno fatto emergere tantissimi problemi dal punto di vista tecnico ma soprattutto mentale.

Il Parma della prossima stagione

La retrocessione in Serie B sembra molto probabile e la dirigenza vorrebbe iniziare un nuovo progetto vincente. La conferma di D’Aversa sembra completamente da escludere e secondo indiscrezioni provenienti dalla Russia un nome interessante sarebbe quello di Marko Nikolić. Si tratta un allenatore di calcio serbo, attualmente tecnico della Lokomotiv Mosca. E’ un classe 1979, quindi ancora giovane ma che nel corso della carriera è stato protagonista di tante avventure. Ha guidato il Rad Belgrado dalle Giovanili fino alla prima squadra, poi Vojvodina, Partizan, Olimpia Lubiana, MOL Fehérvár e Lokomotiv Mosca. Adesso potrebbe provare l’esperienza in Italia, il Parma è alla finestra.