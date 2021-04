Il Psg fissa il prezzo di Icardi: la Juventus fiuta l’affare

Il campionato è entrato nella fase finale per gli obiettivi di scudetto, Champions League e salvezza e già si pensa alla prossima stagione. Le squadre di Serie A hanno intenzione di muoversi in anticipo, un calciatore che potrebbe tornare in Italia è Mauro Icardi. L’argentino è destinato a diventare un pezzo pregiato della prossima sessione e sono due le squadre italiane che hanno messo nel mirino l’attaccante: la Juventus e la Roma. La stagione dell’argentino è stata altalenante, ma si è confermato come al solito un ottimo goleador. Le prossime settimane saranno fondamentali per avviare le trattative.

Il futuro di Icardi

Icardi continua a confermarsi uno dei migliori calciatori in circolazione ed un finalizzatore veramente importante. E’ seguito con insistenza da alcuni club di Premier League ma l’ex Inter vorrebbe tornare in Italia. La Roma pensa ad Icardi come sostituto di Dzeko, considerando il probabile addio del bosniaco. Ma il sogno dell’argentino è quello di formare una super coppia con Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il Psg ha fissato il prezzo: 40 milioni di euro. Si tratta di una cifra alla portata delle squadre italiane nonostante il periodo di crisi, non è da escludere anche uno scambio, in particolar modo la Juventus può mettere sul piatto il cartellino di Paulo Dybala. La Juventus ha bisogno di un finalizzatore, lavoro svolto in parte in questa stagione da Morata. Lo spagnolo potrebbe però tornare all’Atletico Madrid per una questione economica, il riscatto è infatti molto alto e la Juventus non avrebbe preso ancora una decisione. L’intenzione dei bianconeri sembra quella di puntare tutto su Icardi.