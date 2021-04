Il valzer delle panchine in Serie A, Pistocchi: “tutto sul futuro di Allegri, Sarri e Fonseca”

Il campionato di Serie A è ormai nella fase decisiva, ma a tenere banco è anche il futuro di alcuni allenatori. In particolar modo due tecnici potrebbero cambiare panchina, stiamo parlando di Fonseca e Gattuso. Roma e Napoli sono dunque alla ricerca di un nuovo allenatore. Un nome caldissimo è quello di Massimiliano Allegri, l’ex Juventus è alla ricerca di una nuova avventura e sono tantissime le squadre che hanno messo nel mirino l’allenatore.

Le ultime indicazioni sono arrivate da Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset che è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. “Se dovessi puntare un euro lo investirei su Fonseca. Per me sarà lui il prossimo allenatore del Napoli. Sarri? Credo che preferisca andare in lnghilterra, non è un caso che il Tottenham proprio oggi abbia esonerato Mourinho. Per quanto riguarda Allegri so che potrebbe andare alla Roma, in una città in cui la sua compagna Ambra gradirebbe tornare”.