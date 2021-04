Inter, arrivano 250 milioni: Conte valuta il futuro, le richieste sul mercato

L’Inter si prepara a festeggiare lo scudetto, ma il pensiero è rivolto anche alla prossima stagione e al mercato. La stagione del club nerazzurro è stata dai due volti: in campionato la cavalcata è stata importante, mentre in Champions League l’eliminazione alla fase a gironi ha rappresentato un vero e proprio fallimento. L’allenatore Antonio Conte è riuscito a tirare fuori il meglio dalla squadra e si è confermato come uno dei migliori in circolazione. Ma l’intenzione è quella di alzare l’asticella, l’obiettivo dell’ex Ct della Nazionale è quello di essere competitivo anche in Champions League.

Inter, i 250 milioni e le richieste sul mercato

Steven Zhang è pronto a tornare in Italia e sono in arrivo 250 milioni di euro dal fondo Bain Capital: la cifra dovrà essere utilizzata sia per le pendenze che per gli acquisti sul fronte calciomercato. La squadra ha dimostrato di essere già forte, ma ha bisogno di alcuni tasselli per il definitivo salto di qualità. Il futuro di Conte non è deciso, sono circolate alcune voci che riguardano addirittura la Juventus. Conte ha intenzione di continuare con il progetto, ma ha chiesto garanzie sul fronte acquisti. Il tecnico è soddisfatto della difesa mentre con ogni probabilità servirà l’arrivo di un nuovo portiere: Musso è in pole. Ma il vero pupillo di Antonio Conte è N’Golo Kanté, centrocampista del Chelsea. Infine altre due richieste chiare per trequarti e attacco: De Paul dell’Udinese e Edin Dzeko.