Inter, Conte è preoccupato: “il Covid ci sta massacrando”

L’Inter si prepara a scendere in campo per la partita del campionato di Serie A contro il Bologna, l’intenzione della squadra di Antonio Conte è quella di avvicinarsi sempre di più all’obiettivo scudetto. I nerazzurri non sono scesi in campo contro il Sassuolo a causa delle positività al Coronavirus, l’ultima sfida disputata dai nerazzurri è stata il 14 marzo contro il Torino. I punti di vantaggio sul Milan sono 6, bene 10 quelli sulla Juventus ed i giochi sembrano chiusi. La partita contro la compagine di Sinisa Mihajlovic è piena di insidie, i rossoblu hanno intenzione di chiudere la stagione con il miglior risultato possibile.

Conte preoccupato per il Covid

Nelle ultime settimane non sono mancate le polemiche sul fronte del Covid, la situazione ha penalizzato tutto il mondo del calcio e non singole squadre, come conferma l’allenatore Antonio Conte: “difficile fare delle considerazioni perché, col senno del poi, si poteva fare meglio, ma sappiamo benissimo il Covid c’è ed è da un anno che ci sta massacrando. Il mondo del calcio ha deciso di convivere con questa situazione così come tutti nel quotidiano. Il mio augurio è che si possa risolvere la questione cercando di vaccinare tutti”.