Inter sempre più Made in Italy: assalto a Florenzi, il jolly richiesto da Antonio Conte

L’Inter si appresta a festeggiare la vittoria dello scudetto, il campionato disputato dalla squadra di Antonio Conte è stato di altissimo livello mentre il percorso in Champions League non può essere considerato positivo. I nerazzurri sono tornati ad altissimi livelli ed il merito è principalmente dell’ex Ct della Nazionale, l’intenzione per la prossima stagione è quella di alzare l’asticella ed essere competitivi anche in campo europeo. La dirigenza si è mossa bene anche sul fronte calciomercato, l’arrivo di Marotta ha portato ad una svolta e la prossima sessione si preannuncia calda. La pandemia ha colpito anche l’Inter ed i danni dal punto di vista economico sono stati pesanti, ma l’obiettivo è quello di piazzare qualche colpo.

L’Inter su Florenzi

L’Inter segue con molta attenzione la situazione legata ad Alessandro Florenzi. L’esterno è stato protagonista di una buona stagione con la maglia del Psg ed i francesi possono vantare il diritto di riscatto dalla Roma per 9,5 milioni di euro. Il club di Ligue 1 non ha preso una decisione definitiva, ma la conferma non è per nulla scontata. Florenzi potrebbe così tornare alla Roma, ma con poche chance di far parte del gruppo giallorosso. Il contratto con il club della Capitale è in scadenza nel 2023 e la valutazione continua ad aggirarsi sui 10 milioni di euro. L’Inter è pronta a mettersi in fila per regalate a Conte un calciatore di altissimo livello.