Juventus, Bonucci positivo al Coronavirus: salta il derby contro il Torino

Un’altra tegola in casa Juventus in vista del derby contro il Torino, il difensore Bonucci è risultato positivo al Coronavirus e non potrà prendere parte al match. I bianconeri sono praticamente fuori dalla lotta per lo scudetto, ma dovranno mantenere la qualificazione alla prossima Champions League. Il rendimento non può essere considerato all’altezza, la squadra avrà bisogno di un cambio di passo per concludere la stagione nel miglior modo possibile, provare a chiudere il campionato al secondo posto e vincere la Coppa Italia. Il nuovo progetto non è al momento in discussione.

Bonucci positivi al Coronavirus

Bonucci è reduce dalle partite con la maglia della Nazionale, al rientro è stato sottoposto a tampone che ha dato esito positivo. Il difensore non potrà prendere parte al delicato match di campionato contro il Torino, anche Demiral si trova in isolamento. “Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per COVID 19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare”, si legge sul sito ufficiale della Juventus. Il club bianconero dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza.