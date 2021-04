Juventus, dalla Spagna: “c’è l’attaccante per il 2022, bianconeri in vantaggio per Dembelé”

Tra presente e futuro. La Juventus è concentrata anche sul calciomercato e l’intenzione è quella di costruire una squadra ancora più importante: occhi su Dembele del Barcellona. La stagione della squadra di Andrea Pirlo non è stata sicuramente all’altezza, in campionato non è più in lotta per lo scudetto ma dovrà ottenere almeno la qualificazione in Champions League per evitare danni dal punto di vista economico, in Europa è uscita agli ottavi di finale contro una squadra inferiore contro il Porto. La prossima sessione di mercato si preannuncia scoppiettante, ma iniziano a circolare voci anche sul 2022.

La Juventus su Dembele

La prossima stagione potrebbe regalare l’arrivo di un attaccante come spalla di Cristiano Ronaldo, il futuro dello stesso portoghese è ancora tutto da decidere, ma alla fine potrebbe onorare il contratto fino al 2022. Dopo l’addio di Cr7, la Juventus sembra intenzionata a puntare su Dembele del Barcellona: è quanto confermato da fonti spagnole. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo “Sport”, l’entourage del calciatore non ha fretta di discutere con i blaugrana il rinnovo del contratto, l’intenzione sarebbe quella di far partire il francese a parametro zero tra un anno. La Juventus sarebbe la squadra in pole per assicurarsi le prestazioni di Dembele.