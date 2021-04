Juventus, la conferma di Pirlo: “sapevo dell’incontro Agnelli-Allegri”

La conferma dell’incontro tra Agnelli e Allegri arriva da… Andrea Pirlo. E’ vigilia di campionato per la Juventus, i bianconeri saranno chiamati dal recupero del campionato di Serie A contro il Napoli, una sfida assolutamente da non fallire per la Vecchia Signora che rischia seriamente di mancare la qualificazione alla prossima Champions League. Il distacco dalla vetta della classifica non permette alla Juventus di lottare per lo scudetto, l’obiettivo minimo è adesso quello di garantirsi almeno il quarto posto. La stagione è stata deludente anche per il percorso in Champions League, l’eliminazione contro il Porto non è andata giù alla dirigenza.

Il contatto Allegri-Agnelli

Pirlo si giocherà la panchina nella partita contro il Napoli, è già andato in scena un incontro tra Andrea Agnelli e l’allenatore Massimiliano Allegri, la conferma è arrivata dallo stesso Andrea Pirlo in conferenza stampa. “Il calcio è una cosa, l’amicizia va oltre. Il presidente mi aveva avvertito di questo incontro. So della sua fiducia, anche se poi starà a me dimostrare di poter essere l’allenatore della Juventus anche l’anno prossimo”. L’incontro tra Agnelli e Allegri è andato in scena prima delle vacanze di Pasqua, ufficialmente per scambiarsi gli auguri, ma inevitabilmente è stato affrontato anche l’argomento della panchina della Juventus.