Juventus-Milan, Raiola propone uno scambio: Bernardeschi e Romagnoli possono cambiare maglia

Bernardeschi e Romagnoli sono due calciatori in scadenza di contratto nel 2022, la prossima estate sarà dunque caldissima con possibili novità di calciomercato. La stagione del Milan può essere considerata ottima con l’obiettivo di concludere la stagione al secondo posto, discorso opposto per la Juventus che è stata eliminata agli ottavi di Champions League dal Porto e rischia di mancare la qualificazione proprio alla competizione europea per club più importante. Le due dirigenze pensano già alla prossima stagione con l’obiettivo di costruire delle squadre ancora più competitive.

Lo scambio Juventus-Milan

Mino Raiola è l’agente di Romagnoli e Bernardeschi ed avrebbe proposto uno scambio. Il difensore è considerato uno dei migliori giocatori italiani nel suo reparto ma nel corso della stagione ha dovuto fare i conti con alti e bassi, la sua valutazione continua a rimanere alta. L’ex Fiorentina ha invece deluso le attese, è stato chiamato con continuità da Andrea Pirlo ma in poche occasioni ha risposto presente. Le sue qualità tecniche non sono in discussione, ma ha bisogno di continuità e di fiducia, il Milan può rappresentare la soluzione ideale. Le valutazioni potrebbero aggirarsi sullo stesso valore, la trattativa è destinata ad entrare nel vivo nelle prossime settimane.