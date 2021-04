Juventus, minacce nei confronti del figlio di Pirlo: il duro sfogo di Nicolò

La stagione della Juventus non può essere considerata sicuramente positiva ed il figlio di Andrea Pirlo continua a denunciare minacce. La corsa Champions League si è complicata per i bianconeri, la squadra è reduce dal deludente pareggio contro la Fiorentina ed il quarto posto è sempre più a rischio. La scelta della Juventus di affidare la panchina a Pirlo non ha portato gli effetti sperati, in Champions League è stata eliminata agli ottavi di finale, mentre in campionato le prossime partite saranno fondamentali per garantirsi almeno il quarto posto. Il futuro dell’attuale allenatore è ancora tutto da valutare, sono ancora in corso valutazioni nonostante le parole di conferma di Paratici.

Le minacce al figlio di Pirlo

Sono arrivate minacce nei confronti di Pirlo e del figlio, la conferma è arrivata direttamente da Nicolò attraverso un messaggio sui profili social: “Io non sono una persona che giudica, non mi piace farlo, ognuno ha il diritto di poter dire ciò che vuole, sono io il primo a farlo e non vorrei mai che qualcuno mi togliesse la libertà di parola. I miei genitori mi hanno insegnato ad avere idee e soprattutto ad ascoltare quelle degli altri, ma credo che a tutto ciò ci sia un limite e già da tempo questo limite è stato superato. Ho 17 anni e quotidianamente ricevo messaggi di questo genere (qui vi mostro l’ultimo ricevuto poco fa) non perché io faccia qualcosa in particolare, ma solo perché sono il figlio di un allenatore, che probabilmente, come è giusto che sia, può non piacere. Questa sarebbe la mia “colpa” e la motivazione per la quale ogni giorno mi arrivano messaggi di augurata morte e insulti vari. Vorrei chiedervi di mettervi per un solo secondo nei miei panni e chiedervi come vi sentireste”.