Juventus, Zidane apre al ritorno in bianconero: “è sempre stata importante per me”

Zinedine Zidane apre ad un possibile ritorno alla Juventus, questa volta nel ruolo di allenatore. Il Real Madrid è reduce da una buona prestazione nell’andata dei quarti di finale di Champions League, il successo contro il Liverpool con il risultato di 3-1 ha permesso ai Blancos di avvicinarsi tantissimo alla semifinale. Il grande protagonista è stato Vinicius, al ritorno dovrà mantenere il vantaggio. Anche in Liga spagnola è stata protagonista di un ottimo rendimento, soprattutto nella seconda parte: si giocherà il titolo con Barcellona e Atletico Madrid in un finale che si preannuncia ricco di emozioni.

Il futuro di Zidane

Zinedine Zidane ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore, è riuscito a riportare serenità in casa Real Madrid. La stagione può regalare ancora grosse soddisfazioni, ma il futuro è ancora tutto da decidere. E’ incerta anche la situazione in casa Juventus, l’allenatore Andrea Pirlo è in bilico e rischia di non essere confermato per la prossima stagione. Continua a circolare il nome proprio del francese, Zidane ha risposto così dopo le ultime voci: “L’Italia e la Juve sono sempre nel cuore. La Juve è sempre stata importante per me. Tornare? Adesso sono qua. Vediamo…”. Zizou ha lasciato la porta aperta al ritorno alla Juventus, il tecnico è legato da un ottimo rapporto con Agnelli.