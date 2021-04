La moviola di Inter-Sassuolo: manca un rigore su Raspadori, poi il gol del 2-0 [FOTO]

Proteste del Sassuolo per un rigore non concesso su Raspadori. Si è concluso il match valido per il campionato di Serie A, un altro successo per l’Inter che si avvicina sempre di più alla vittoria dello scudetto, lo Champagne è già in frigo come emerso anche dalle pagelle. Il match si sblocca nel primo tempo con il solito Lukaku, nella ripresa arriva il raddoppio con Lautaro Martinez, nel finale il gol della bandiera di Traore.

Al 67′ grandissime proteste da parte del Sassuolo, trattenuta di De Vrij su Raspadori ma l’arbitro non fischia, l’errore del direttore di gara sembra evidente, sul ribaltone di fronte arriva il raddoppio di Lautaro. Dopo il consulto al Var viene tutto confermato tra le proteste del Sassuolo.