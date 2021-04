La papera di Handanovic: il Napoli in vantaggio contro l’Inter [VIDEO]

Si sta giocando l’ultimo match della 31esima giornata del campionato di Serie A in campo Napoli e Inter, nel primo tempo papera del portiere Handanovic. La squadra di Gennaro Gattuso ha intenzione di tornare pienamente in corsa per la qualificazione in Champions League, i nerazzurri sempre più al primo posto.

La compagine di Antonio Conte gioca con coraggio e va ad un passo dal gol in diverse occasioni. Al 36′ il Napoli passa in vantaggio, papera del portiere Handanovic, l’estremo difensore è stato disturbato da De Vrij ma il grave errore è stato proprio dello sloveno. In basso il video dell’errore.