La riapertura degli stadi: Roma-Manchester United è l’occasione giusta per tornare a respirare calcio

Al momento non è stata stabilita una data definitiva per il ritorno del pubblico allo stadio, ma l’intenzione è sicuramente quella di riaprire gli impianti sia per permettere ai tifosi di tornare a respirare calcio che per garantire qualche introito alle società, in piena crisi dal punto di vista economico. Il mondo del pallone è stato costretto a rinunciare al calcio da più di un anno e adesso sembra essere arrivato il momento giusto per tornare ad una semi-normalità. Il primo annuncio importante è arrivato in vista degli Europei, il Governo italiano ha dato l’ok per l’ingresso allo stadio del 25% del pubblico sulla capienza totale, si tratta di un sospiro di sollievo per l’Italia che potrà ospitare la competizione.

La Serie A e… Roma-Manchester United

L’intenzione è però quella di accelerare l’ingresso del pubblico allo stadio, già dal mese di maggio. Per quanto riguarda il campionato di Serie A è al vaglio la proposta per le ultime due giornate, ovvero quelle del 16 e 23 maggio. I tifosi della Roma sono in grande attesa e sperano in buone notizie. Il club giallorosso è stato protagonista di un percorso veramente eccezionale in Europa League ed è riuscito a staccare il pass per la semifinale, è stata eliminata una squadra molto forte come l’Ajax. Gli altri Paesi sembrano intenzionati ad anticipare i tempi e l’idea dovrebbe essere presa in considerazione anche dall’Italia: ovviamente con il rispetto delle regole e con il distanziamento. La gara di andata contro il Red Devils è fissata per il 29 aprile, quella all’Olimpico il 6 maggio. Una prima proposta è stata quella di riaprire gli stadi dal 15 maggio, quindi al momento Roma-United si giocherebbe senza pubblico. La sfida merita però una cornice di pubblico adeguata, la Roma si gioca tanto così come il calcio italiano in una stagione fino al momento deludente.