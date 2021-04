La rinascita del Papu Gomez: gol pazzesco contro il Celta Vigo, il Siviglia è in corsa per la vittoria della Liga [VIDEO]

L’impatto veramente devastante, poi un leggero calo. Adesso il Papu Gomez è tornato grande protagonista. Il Siviglia è reduce dal successo in trasferta contro il Celta ed è in corsa anche per la vittoria della Liga. La stagione può essere considerata di altissimo livello: in 30 partite ha realizzato 61 punti frutto di 19 vittorie, 4 pareggi e 7 partite. La corsa per la vittoria finale è ancora bellissima con 4 squadre in gioco: Atletico Madrid, Barcellona, Real Madrid e proprio il Siviglia. Papu Gomez e compagni sono distanti appena 6 punti dalla vetta e le prossime gare saranno fondamentali, la trasferta contro il Real Sociedad sarà decisiva.

Il gol del Papu Gomez

La partita contro il Celta Vigo ha regalato tantissimi gol ed emozioni. Vantaggio ospite con Kounde, poi la reazione dei padroni di casa che ribaltano tutto con Aspas. E’ Fernando a riportare in vantaggio il Siviglia, a chiudere il primo tempo la rete di Mendez. Nella ripresa Rakitic impatta il risultato, al 76′ il Papu Gomez sigla il definitivo 3-4. Grandissima prestazione per il calciatore ex Atalanta che è entrato in campo al 67′, dopo appena 9 minuti la rete bellissima che ha permesso al Siviglia di ottenere i tre punti. Il Papu si conferma un calciatore di qualità, il gol è da stropicciarsi gli occhi. In basso il VIDEO.