La Uefa e le federazioni contro la Superlega: il comunicato è durissimo

Uefa, Federcalcio inglese e Premier League, Federcalcio spagnola reale (RFEF) e LaLiga, Federcalcio italiana (FIGC) e la Lega Serie A hanno deciso di schierarsi contro il progetto della Superlega.

“Resteremo uniti nei nostri sforzi per fermare questo cinico progetto – si legge in una nota congiunta, e –prenderemo in considerazione tutte le misure a nostra disposizione, a tutti i livelli, sia giudiziario che sportivo, al fine di evitare che cio’ accada“, minacciando i club e i giocatori di vietargli di partecipare alle competizioni internazionali. “Questo persistente interesse personale di pochi va avanti da troppo tempo. Quando e’ troppo e’ troppo”.