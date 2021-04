L’accusa a Ibrahimovic: “se ne frega della zona rossa e si fa aprire un ristorante di Milano”

Ibrahimovic fa sempre molto discutere, dentro e fuori dal campo. Lo svedese è stato protagonista di una stagione molto importante, il Milan sta lottando per la qualificazione in Champions League e per gran parte del campionato è stato in corsa anche per la vittoria dello scudetto. I rossoneri si sono messi in evidenza anche in Europa League, la squadra è stata sfortunata nel doppio confronto contro il Manchester United. Lo svedese ha trascinato la squadra con grandissime prestazioni e gol, ma nell’ultima partita ha lasciato la squadra in 10. Ibrahimovic è stato espulso per proteste nei confronti dell’arbitro, ma le frasi potrebbero essere state fraintese.

Le nuove accuse a Ibrahimovic

Nel frattempo sono arrivate nuove accuse nei confronti di Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riferito da Fanpage il calciatore del Milan si sarebbe fatto aprire un ristorante, nonostante la zona rossa in Lombardia. Un pranzo da circa 300 euro a testa, l’attaccante era infatti in compagnia di altre persone. Tra i presenti c’era anche l’ex Milan Ignazio Abate, la conferma è arrivato dallo stesso chef Simonato: “Ibra, Ignazio con un altro amico carissimo sono venuti a trovarmi, siamo stati lì un paio d’ore e poi se ne sono andati a casa. È stata una cosa tra amici, normali, siamo amici e noi ogni tanto ci vediamo da me se non ci vediamo da altri amici. Non hanno pranzato, da amici abbiamo bevuto un bicchiere di vino”.