L’annuncio di Valentina Vezzali sulla riapertura degli stadi: “penso che a breve possa accadere” [VIDEO]

La riapertura degli stadi con il ritorno del pubblico è un argomento caldissimo legato al mondo del calcio, la conferma è arrivata anche da Valentina Vezzali. L’intenzione è quella di permettere l’ingresso degli spettatori per le ultime giornate di campionato e prepararsi al meglio in vista dell’inizio degli Europei. Nelle ultime ore è arrivato l’ok dal Governo per permettere l’accesso all’Olimpico del 25%, l’Italia non ha così perso l’opportunità di ospitare la competizione.

Valentina Vezzali, sottosegretario allo Sport, parla a Sky Sport del ritorno del pubblico allo stadio, a partire dal prossimo Europeo: “abbiamo lavorato tantissimo perché potesse accadere, è una vittoria non solo del calcio ma di tutto lo sport. Abbiamo voluto dare un segnale della voglia di ripartire. Il Governo è vicino al mondo dello sport e questo non può che farmi piacere”.

Sulle riaperture: “penso che a breve possa accadere. Ma stiamo lavorando perché le società che sono rimaste chiuse per un anno abbiano i sostegni di cui necessitano. Fanno tanta fatica e questo mi stringe il cuore, so quante difficoltà queste società affrontino per far crescere sani i giovani. Sto lavorando anche in questo senso, a breve daremo un grande segnale”.