E’ arrivata la sentenza della Corte d’appello della Federcalcio sul caos tamponi in casa Lazio e sulla violazione dei protocolli Covid. Nel dettaglio il presidente biancoceleste Claudio Lotito è stato squalificato per 12 mesi, mentre in precedenza il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare aveva inflitto al numero uno 7 mesi di inibizione e 12 mesi ai medici sociali Ivo Pulcini e Fabio Rodia: l’accusa era quella di violazione delle norme federali e la mancata osservanza dei protocolli sanitari vigenti.

Sono stati confermati i 12 mesi nei confronti dei due medici Pulcini e Rodia, la multa per il club è salita da 150 a 200 mila. Adesso la Lazio si appellerà al Collegio di garanzia presso il Coni, si tratta dell’ultimo grado di giudizio.