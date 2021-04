Le notizie del giorno, Ceferin contro Agnelli. I tifosi tornano allo stadio, la promozione del Como

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. E’ sempre più bufera sulla Superlega. Il progetto della nuova competizione è ormai naufragato dopo il passo indietro dei club inglesi, le squadre hanno perso tantissimo dal punto di vista economico. Sul banco degli imputati è finito anche il presidente della Juventus Andrea Agnelli, sono state chieste addirittura le dimissioni. Il numero uno bianconero è stato pesantemente attaccato dal presidente della Uefa Ceferin, continuano ad arrivare reazioni contro Agnelli. In un’intervista all’edizione domenicale del Daily Mail Ceferin è tornato all’attacco: “È stato molto stressante, mi sono sentito come messo in lavatrice. Sabato sono andato in Svizzera, otto ore di auto, e avevo tutto pronto per parlare delle nuove riforme per la Champions League e le coppe europee. Stavo anche ringraziando Agnelli, ma da allora ho cambiato quattro volte il discorso. Stavano preparando cose che non mi hanno mai detto. Quello lì (Agnelli, ndr) mi mentiva dicendo ‘Non è vero, non è vero…’. Alla fine invece era vero e io devo raccontare pubblicamente ciò che è successo”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Si è giocata la finale di Carabao Cup, sono scese in campo Manchester City e Tottenham, successo per la squadra di Guardiola e la stagione dei Citizen può diventare sempre più entusiasmante. La sfida si è conclusa con il risultato di 1-0, dominio in lungo ed in largo durante il match ma il gol decisivo è arrivato solo all’82’: il marcatore a sorpresa è stato Laporte. La partita si è giocata a Wembley e ha visto il ritorno del pubblico allo stadio, grandissimo spettacolo con 8mila spettatori. Il Manchester City è grande protagonista in stagione, in Premier League è lanciato verso la vittoria ed in Champions League sarà chiamato dalla semifinale. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il Como è tornato in Serie B dopo 5 anni e al fischio finale è scoppiata la festa di calciatori e tifosi. Il finale è stato veramente incredibile, la matematica è arrivata nello scontro promozione contro l’Alessandria, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-1: il grande protagonista è stato Gabrielloni, autore di una doppietta. Autogol di Arrigoni che non è servito agli ospiti a raggiungere il pareggio. Il Como chiuderà la stagione al primo posto, con una giornata al termine del campionato i punti di vantaggio proprio sull’Alessandria sono quattro. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).