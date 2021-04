Le notizie del giorno, Dybala pedina di scambio alla Juve. Ore calde in casa Samp, De Rossi ricoverato in ospedale

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Il futuro di Dybala è ancora tutto da decidere, il contratto con la Juventus è in scadenza nel 2022 e non sembrano esserci i margini per il rinnovo. I bianconeri sono rimasti in parte delusi dalla stagione della Joya, dentro e fuori dal campo. L’argentino ha dovuto fare i conti con una serie di infortuni, in più la festa con McKennie e Arthur ha peggiorato il rapporto. La valutazione di Dybala continua ad essere alta, circa 50 milioni di euro. Le qualità della Joya non sono assolutamente in discussione e può confermarsi ad altissimi livelli in quasi tutte le squadre. La Juventus ha bisogno di una spalla di Cristiano Ronaldo e potrebbe utilizzare Dybala come pedina di scambio. Sono due le soluzioni: al Psg per Icardi o al Barcellona per Griezmann. In entrambi i casi sarebbe una buona soluzione per la Vecchia Signora, alla ricerca di un goleador in grado di fare la differenza in Serie A ed in Europa. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La Sampdoria ha intenzione di alzare l’asticella e sta valutando le mosse per la prossima stagione. La prima riguarda proprio la decisione sull’allenatore, i rapporti con Ranieri non sembrano positivi. Secondo alcune voci che sono circolate nelle ultime settimane, l’ex Leicester avrebbe addirittura pensato alle dimissioni a causa dei problemi sul rinnovo del contratto che riguardano situazioni dal punto di vista tecnico e economico. Il presidente Ferrero ha deciso di smentire a Radio Kiss Kiss: “E’ il mio allenatore e non si tocca. Non ho fatto alcun casting sugli allenatori, io e Ranieri andiamo d’amore e d’accordo. A fine anno ci vedremo, io voglio fare una grande squadra”. Ma la situazione è ancora molto incerta, tanto che sono iniziate a circolare le prime voci sul successore. La Sampdoria starebbe valutando i profili di Stankovic, D’Aversa e Semplici. Le altre soluzioni portano a Paolo Zanetti del Venezia e Alessio Dionisi dell’Empoli. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’ex centrocampista della Roma Daniele De Rossi è stato ricoverato allo Spallanzani a causa delle complicazioni per Covid. Il classe 1983 è attualmente nello taff della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini ed era risultato positivo al Coronavirus la scorsa settimana insieme ad altri tre membri dello staff azzurro. Secondo quanto riportato anche dall’Adnkronos De Rossi avrebbe contratto una polmonite ma le sue condizioni sarebbero buone. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).