Le notizie del giorno, è bufera Superlega: chiesta l’esclusione dalla Serie A di tre squadre. Esonerato Mourinho

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. E’ sempre più caos dopo l’ufficialità della nascita della Superlega. E’ stata minacciata l’esclusione dalle competizioni nazionali, europee o mondiali e ai calciatori negata la possibilità di rappresentare la squadra nazionale. In Serie A alcuni club hanno deciso di mettere i bastoni tra le ruote a Juventus, Inter e Milan. Secondo quanto riporta ‘Repubblica’ nell’ultimo consiglio della Lega Serie A si è concretizzata una vera e propria rottura che potrebbe portare pesanti conseguenze anche nel futuro. Nel dettaglio ha fatto molto discutere la richiesta avanzata da tre società: Atalanta, Verona e Cagliari avrebbero chiesto l’esclusione di Juventus, Inter e Milan dalla Serie A. L’Hellas Verona ha deciso di smentire le indiscrezioni, attraverso un comunicato ufficiale: “Rispetto a quanto riportato oggi da un quotidiano nazionale, Hellas Verona FC precisa di non aver fatto alcuna richiesta di estromissione di altri Club da qualsivoglia competizione e – contestualmente – di non aver preso posizione nel Consiglio di ieri della Lega Serie A, riservandosi di fare le proprie valutazioni a tempo debito”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ andata in scena la riunione in videoconferenza, l’argomento caldo è stato quello della Superlega: presenti anche Inter, Juventus e Milan. I tre club hanno confermato la volontà di non voler lasciare il campionato di Serie A. “Vogliamo continuare a giocare in Serie A”, è il messaggio mandato dai club. Chelsea, Real Madrid e Manchester City rischiano l’esclusione dalla prossima Champions League. E’ quanto dichiarato dal membro dell’esecutivo Uefa Jesper Moller ad un’emittente danese. “I club devono andarsene e mi aspetto che accada venerdì. Poi dovremo vedere come finire il torneo. Venerdì ci sarà un comitato esecutivo straordinario”. Le tre squadre sono qualificate per le semifinali di Champions League, solo il Psg non parteciperà alla Superlega. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Arriva un ribaltone a sorpresa in Premier League: José Mourinho non è più l’allenatore del Tottenham, è stato infatti esonerato. Il presidente del club inglese, Daniel Levy ha deciso di agire in modo drastico dopo i deludenti risultati ottenuti dalla squadra nella seconda parte di stagione. Ingaggiato nel novembre 2009 al posto di Mauricio Pochettino, lo Special One aveva firmato un contratto fino al 2023. L’avvio di stagione era stato anche positivo, poi il crollo: fuori a sorpresa negli ottavi di Europa League contro la Dinamo Zagabria, in Premier è scivolato al settimo posto, a -5 dalla zona Champions League. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).