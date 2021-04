Le notizie del giorno, festino in casa Juventus. Guarin picchia i genitori, è morto Lee Collins

Tutte le notizie del giorno che riguardano il mondo del calcio italiano ed estero. In casa Juventus tiene banco il caso McKennie. Il centrocampista ha organizzato un festino nel proprio appartamento con circa 10 invitati, tra questi anche i compagni di squadra della Juventus Arthur e Dybala. I carabinieri sono entrati nell’appartamento dopo un’ora di trattativa, i calciatori rischiano una multa dal club bianconero ma soprattutto una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Sono state violate le norme anti-Covid, inoltre nessuno dei presenti in casa voleva aprire il cancello. I presenti sono stati segnalati e come riporta l’Ansa oltre alle multe inflitte dalle forze dell’ordine potrebbero arrivare anche quella della Juventus. La dirigenza prenderà una decisione dopo aver ascoltato i calciatori. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Fredy Guarin ha perso la testa. Episodio incredibile che riguarda il mondo del calcio, il protagonista è stato l’ex Inter oggi al Millonarios. Il colombiano è stato fermato fuori dalla casa dei genitori dopo una rissa con il padre, è quanto riferito dalla polizia di Medellin. Il video è diventato subito virale, si vede il calciatore ricoperto di sangue sulla mano destra, sulla schiena e sulla gamba destra. In basso il VIDEO di Guarin.

Un nuovo lutto ha colpito il mondo del calcio. E’ morto Lee Collins, capitano 32enne dello Yeovil Town. La notizia è stata ufficializzata direttamente dal club di appartenenza attraverso un comunicato. “Tutti allo Yeovil Town Football Club sono in lutto per la perdita del capitano del club Lee Collins. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla sua famiglia e ai suoi amici. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento. Il club non farà ulteriori commenti in questo momento. La nostra partita di domani con l’Altrincham è stata rinviata”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).