Le notizie del giorno, Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo nella bufera. Paura per Falcao, festa clandestina al Leicester

Cristiano Ronaldo ha sbagliato tanto nel match contro il Genoa, si è infuriato anche con i compagni per qualche pallone non servito al meglio. Al fischio finale ha lanciato la maglietta, ufficialmente per consegnarla ad un raccattapalle, ma il gesto non è stato ugualmente gradito. Poi ha preso a pugni il muro dello spogliatoio, poi è scappato via. Il malcontento del calciatore della Juventus è evidente, non considera la squadra all'altezza per raggiungere obiettivi importanti. Ed il futuro è sempre di più un rebus, Ronaldo vorrebbe onorare il contratto, ma chiede delle garanzie dal punto di vista tecnico. Il portoghese non è più intoccabile, anche agli occhi dei tifosi. L'episodio di ieri non è stato certamente gradito da una parte dei supporter bianconeri. In più il suo ingaggio pesa tantissimo in un momento di crisi economica così evidente, accentuata dalla pandemia del Coronavirus. Cr7 potrebbe salutare al termine della stagione, ovviamente solo in caso di progetto competitivo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Paura per il calciatore Radamel Falcao. Il calciatore del Galatasaray è stato vittima di un bruttissimo scontro di gioco durante l’allenamento, l’impatto con Akturkoglu è stato veramente terribile. L’ex Atletico Madrid ha avuto le conseguenze peggiori: diverse fratture facciali con il conseguente trasferimento in ospedale. Proprio il Galatasaray ha deciso di pubblicare un comunicato ufficiale proprio sulle condizioni di Falcao: “a seguito dello scontro avuto nel corso dell’allenamento odierno, sono state riscontrate fratture delle ossa facciali. Radamel Falcao, si è sottoposto a tutti gli esami presso l’ospedale Ulus Liv”. In serata Falcao è stato sottoposto ad un intervento per la riduzione delle fratture, con ogni probabilità sarà costretto a saltare qualche partita. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Quattro calciatori del Leicester sono finiti nella bufera a causa di una festa clandestina. Il tecnico Brendan Rodgers ha deciso di escludere dalla sfida con il West Ham quattro giocatori con l’accusa di aver violato le norme anti-Covid. I calciatori coinvolti sono stati: James Maddison, Choudhury, Barnes e Perez. Secondo quanto riportato dal ‘Sun’ i calciatori si sono riuniti in casa dello spagnolo e sono stati scoperti proprio dall’allenatore, successivamente si sono nascosti al buoi per evitare il controllo della Polizia. I vicini di casa hanno infatti chiamato gli agenti di Polizia che, arrivati sul posto, hanno notato le luci spente e non sono intervenuti. “Le persone coinvolte si sono scusate per la loro mancanza di giudizio e la questione sarà valutata internamente”, ha spiegato l’allenatore del Leicester attraverso una nota pubblicata sul sito del club. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Sono arrivate nuove accuse nei confronti di Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riferito da Fanpage il calciatore del Milan si sarebbe fatto aprire un ristorante, nonostante la zona rossa in Lombardia. Un pranzo da circa 300 euro a testa, l’attaccante era infatti in compagnia di altre persone. Tra i presenti c’era anche l’ex Milan Ignazio Abate, la conferma è arrivato dallo stesso chef Simonato: “Ibra, Ignazio con un altro amico carissimo sono venuti a trovarmi, siamo stati lì un paio d’ore e poi se ne sono andati a casa. È stata una cosa tra amici, normali, siamo amici e noi ogni tanto ci vediamo da me se non ci vediamo da altri amici. Non hanno pranzato, da amici abbiamo bevuto un bicchiere di vino”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).